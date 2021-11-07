Мезенцев назвал общение Путина и Лукашенко отношениями людей, служащих своему отечеству

МИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко - это лидеры, осознающие ответственность за свои народы, что не мешает им слышать друг друга и учитывать интересы партнеров. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу "Беларусь-1" государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.

"Отношения национальных лидеров Беларуси и России - отношения людей, четко понимающих свою ответственность за свои народы, их судьбу и будущее. Это не высокий слог, это абсолютная реалия. Владимир Путин и Александр Лукашенко доказали, что они служат своим странам в полном объеме, максимально защищая интересы своего отечества", - заявил Мезенцев.

Он подчеркнул, что это никак не мешает сотрудничеству. "Это не значит, что при этом не слышишь партнера, не учитываешь его интересы и не идешь навстречу его запросу, отстаивая свою позицию", - пояснил Мезенцев.

Он добавил, что на этом фундаменте построены 28 союзных программ. "Они совершенно не касаются никакого политического вопроса: ни угрозы суверенитету, независимости Беларуси, никаким другим политическим институтам в рамках системы управления в Беларуси просто нет", - отметил госсекретарь Союзного государства.

В четверг в онлайн-формате состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства, на котором Лукашенко подписал декрет, утверждающий 28 интеграционных программ с Россией. До этого документ был завизирован Путиным. Эти 28 документов посвящены в первую очередь экономической интеграции: созданию единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии, формированию единой аграрной и промышленной политики, выработке общих правил в самых разных областях - от доступа к госзакупкам до социальной сферы.