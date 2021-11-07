Блинкен обсудил с иракским премьером атаку на его резиденцию в Багдаде

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми, на которого в ночь на 7 ноября было совершено покушение.

Как сообщила по итогам беседы пресс-служба Госдепа, глава американской дипломатии "осудил террористическую атаку <...> на резиденцию премьер-министра [Ирака]". "Госсекретарь Блинкен подчеркнул, что эта атака была также и нападением на суверенитет и стабильность иракского государства. Госсекретарь подтвердил, что партнерство США с премьером аль-Казыми и Ираком непоколебимо, а также пообещал поддержать силы безопасности Ирака в расследовании этого нападения", - отмечается в сообщении.

Покушение на главу иракского правительства было совершено в ночь на воскресенье. Его резиденция, расположенная в хорошо укрепленной "зеленой зоне" Багдада, где находятся иностранные посольства и госучреждения, была атакована с помощью заминированных беспилотников. Премьер не пострадал, о чем сам сообщил в Twitter. В настоящее время он находится в безопасном месте, заявили в силовых структурах страны.