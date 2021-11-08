СМИ: талибы назначили десятки сторонников на ключевые должности в афганских провинциях

ТАСС, 8 ноября. Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) назначило более 40 своих сторонников на важнейшие должности во властных структурах в провинциях страны. Об этом в понедельник сообщил афганский телеканал Ariana News.

По его данным, на ключевые должности в афганских регионах, включая губернаторов провинций, их заместителей и начальников региональных управлений полиции, назначены 43 представителя "Талибана". Так, пост губернатора столичного региона занял Кари Барьял. Главой полицейского управления Кабула стал Вали Джан Хамза. Он назначен на эту должность после гибели своего предшественника во время недавнего вооруженного нападения на госпиталь в центре столицы Афганистана.

В общей сложности "Талибан" назначил новых губернаторов 17 провинций, в том числе Бадахшан, Баглан, Джаузан, Кундуз, Логар, Пактика, Урузган, Фарах. Новые полицейские начальники заняли посты в десяти афганских провинциях.

Отмечается, что произведенные назначения - самый масштабный шаг в области кадровой политики, объявленный властями талибов с момента захвата движением власти в Афганистане. Указанные назначения проведены по декрету верховного лидера "Талибана" Хайбатуллы Ахундзады.

"Талибан" развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, которое пока не признало ни одно государство.