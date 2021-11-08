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МИД КНР обвинил США в фабрикации дела против осужденного за шпионаж гражданина Китая

Министерство юстиции США ранее сообщило о том, что жюри присяжных суда в Цинциннати признало Сюй Яньцзюня виновным в промышленном шпионаже

ПЕКИН, 8 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал сфабрикованными обвинения против признанного в США виновным в промышленном шпионаже гражданина Китая Сюй Яньцзюня.

"Обвинения американской стороны являются чистой фабрикацией. Требуем, чтобы США рассмотрели это дело в надлежащем и справедливом порядке для соблюдения законных прав и интересов гражданина КНР", - указал он в понедельник на регулярном брифинге.

Министерство юстиции США в пятницу сообщило о том, что жюри присяжных суда в Цинциннати (штат Огайо) признало гражданина Китая Сюй Яньцзюня виновным в промышленном шпионаже. По его сведениям, Сюй Яньцзюнь, которого Вашингтон считает сотрудником разведки КНР, был признан виновным по всем пунктам обвинения, в числе которых преступный сговор, попытка промышленного шпионажа и продажи секретных данных.

По версии гособвинения, Сюй Яньцзюнь с 2013 года целенаправленно искал работников в американской авиационной индустрии и приглашал их в Китай, где пытался за большие гонорары выведать секретную информацию. В частности, в 2017 году он попытался получить техническую документацию о композитной турбине реактивного двигателя, которую смогло разработать авиационное подразделение компании General Electric (GE), однако вступивший с ним в контакт сотрудник GE сообщил об этом в ФБР. На встрече в Бельгии Сюй Яньцзюнь встретился с этим сотрудником и был задержан, после чего экстрадирован в Соединенные Штаты.

Гражданину Китая теперь грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в промышленном шпионаже, еще 10 лет за преступный сговор с целью незаконного получения торговых ноу-хау, а также штраф до $5 млн.

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