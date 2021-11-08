{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Даниэль Ортега побеждает на выборах президента Никарагуа

По предварительным данным, он набирает 74,99% голосов

МАНАГУА, 8 ноября. /ТАСС/. Действующий глава государства Даниэль Ортега побеждает на президентских выборах в Никарагуа, получив поддержку 74,99% избирателей. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщила председатель Высшего избирательного совета Никарагуа Бренда Роча.

"После подсчета почти 50% бюллетеней 74,99% избирателей" отдали голоса за альянс во главе с партией власти "Сандинистским фронтом национального освобождения", сказала она.

Окончательные результаты выборов будут опубликованы до 26 ноября.

Теги
Ортега, ДаниэльНикарагуа
В Белоруссии сообщили о большой группе беженцев, которая идет к границе с Польшей
Официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский заявил, что в ней около тысячи человек
Читать полностью