Даниэль Ортега побеждает на выборах президента Никарагуа

МАНАГУА, 8 ноября. /ТАСС/. Действующий глава государства Даниэль Ортега побеждает на президентских выборах в Никарагуа, получив поддержку 74,99% избирателей. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщила председатель Высшего избирательного совета Никарагуа Бренда Роча.

"После подсчета почти 50% бюллетеней 74,99% избирателей" отдали голоса за альянс во главе с партией власти "Сандинистским фронтом национального освобождения", сказала она.

Окончательные результаты выборов будут опубликованы до 26 ноября.