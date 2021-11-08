Голландский суд по делу MH17 ждет ответа от России по опросу командира 53-й бригады ВС РФ

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 8 ноября. /ТАСС/. Голландский суд по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине ждет ответа от РФ на запрос об оказании правовой помощи с целью опроса в качестве свидетеля Сергея Мучкаева, который летом 2014 года командовал базирующейся в Курске 53-й зенитной ракетной бригадой ВС РФ. Об этом объявил в понедельник на слушаниях судья Хендрик Стейнхейс.

"Судебный следователь в апреле 2021 года направил РФ запрос о правовой помощи с целью проведения опроса, - напомнил он. - Пока российские власти не сообщили, будет ли удовлетворен этот запрос, и если да, то когда. Поэтому мы ждем ответа от российских властей".

Ранее суд принял решение продлить срок, к которому должен быть опрошен Мучкаев, до 10 февраля 2022 года. В результате запланированные на ноябрьские слушания презентация требований о компенсации и выступление прокуратуры с обвинительным актом были сдвинуты на более поздний срок.

По словам Стейнхейса, суд надеется получить больше информации к 8 декабря, когда начнется следующий блок слушаний. "Есть возможность, что презентация требований о компенсации и выступление прокуратуры с обвинительным актом могут пройти в декабре, - подчеркнул он. - Поэтому пока планирование остается без изменений". Текущие планы предусматривают, что в марте 2022 года слово будет предоставлено защите, а решение по делу будет вынесено до конца следующего года.

Жесткая позиция прокуратуры

Ранее на слушаниях прокурор Тейс Бергер заявил, что прокуратура будет готова представить свое обвинительное заключение только после того, как будут завершены все следственные мероприятия по делу, в том числе опрошены все свидетели. Это означает, что если в декабре ясности не будет, то обвинение сможет выступить перед судом только в феврале 2022 года. Тогда сроки выступления защиты и, возможно, внесение решения могут быть перенесены.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Совместная следственная группа (ССГ) в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над всеми обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют два голландских адвоката.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе расследования.