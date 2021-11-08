Первый вице-спикер Рады решил уйти с поста главы партии "Слуга народа"

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы партии "Слуга Народа". Об этом сообщила в понедельник его пресс-секретарь Юлия Палийчук.

"Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы политической партии "Слуга народа". Это связано с его желанием глубже сосредоточиться на реформе работы парламента в должности первого вице-спикера", - написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, в ноябре состоится съезд партии, на котором пройдет ротация руководства.

Корниенко 19 октября был избран первым вице-спикером Верховной рады. На этом посту он заменил Руслана Стефанчука, который после отставки Александра Разумкова стал главой парламента. На внеочередных парламентских выборах 2019 года Корниенко руководил предвыборным штабом президентской партии "Слуга народа". Избран депутатом Верховной рады по списку партии, в парламенте работает первым заместителем главы фракции "Слуга народа". 10 ноября 2019 года был избран главой партии вместо Дмитрия Разумкова.