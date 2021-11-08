Израиль сбил беспилотник движения ХАМАС около морской зоны сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноября. /ТАСС/. Израильская система ПВО "Железный купол" сбила в понедельник беспилотный летательный аппарат (БПЛА) радикального движения ХАМАС, приблизившийся к морской зоне у берегов сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Система ПВО "Железный купол" сбила БПЛА, принадлежащий террористической организации ХАМАС, который некоторое время назад приблизился к морской зоне у побережья Газы. Израильские ВВС осуществляли мониторинг БПЛА на протяжении всего инцидента", - говорится в заявлении военных.