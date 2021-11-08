Президент Армении назвал ошибкой переход страны к парламентской форме правления

ЕРЕВАН, 8 ноября. /ТАСС/. Решение о переходе Армении от президентской к парламентской республике было ошибкой. Об этом в интервью газете "Аргументы и Факты", которое опубликовано в понедельник, заявил президент Армении Армен Саркисян.

"Я считаю, решение перевести Армению из президентской республики в парламентскую было ошибкой. В итоге получилась республика больше премьерская. Нынешняя конституция имеет огромные недостатки, и я выступаю за ее изменение, чтобы как минимум сделать ее сбалансированной. Иначе в будущем все это может привести к тяжелым последствиям", - сказал он.

Конституция Республики Армения принята на референдуме 5 июля 1995 года. Референдумы о реформировании основного закона страны проводились трижды. Первая попытка в 2003 году провалилась, и после внесения ряда изменений в 2005 году 94,5% населения страны проголосовало за изменения. Тогда поправками была повышена роль парламента Армении.

По итогам проведенного в декабре 2015 года референдума в Армении приняли новую конституции, по которой страна перешла от полупрезидентской к парламентской форме правления с урезанными полномочиями президента.