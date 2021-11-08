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Польша направила на границу с Белоруссией антитеррористические подразделения

По информации пограничной охраны Польши, пока мигрантам не удалось пройти на польскую территорию

ВАРШАВА, 8 ноября. /ТАСС/. Польские силовые структуры направили подразделения по противодействию терроризму на польско-белорусскую границу из-за информации о том, что большая группа мигрантов попытается пересечь границу из Белоруссии. Об этом заявил в эфире Польского телевидения заместитель главы МВД республики Мачей Вонщик.

"На месте подразделения погранохраны, армии, полиции. Я убежден, что это силы, адекватные угрозе", - сказал он. "Там есть дополнительные патрули погранохраны, есть силы предотвращения. Сегодня направлены антитеррористы. Есть 12 тыс. солдат. Мы считаем, что этих сил достаточно", - добавил заместитель министра.

По его словам, информация о том, что польскую границу пытаются перейти несколько тысяч человек - это преувеличение. "Мы видели группу между 500 и 1 тыс. мигрантов, которые направлялись к польской границе. Мы знали, что будет такая ситуация. Знали даже приблизительный срок", - сказал он.

В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили о том, что около тысячи беженцев движутся в направлении границы с Польшей. Эти действия в Варшаве называют попыткой массового силового пересечения границы.

По информации пограничной охраны Польши, пока мигрантам не удалось пройти на польскую территорию.

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