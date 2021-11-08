Дело о взрывах на арсенале в Луганской области в 2015 году передали в суд

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении двух офицеров Вооруженных сил Украины, из-за халатности которых во время пожара и взрывов на арсенале в Луганской области в 2015 году было также уничтожено имущество и вооружение их подразделений. Об этом в понедельник сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.

"В суд направлены обвинительные акты в отношении двух командиров реактивных артиллерийских батарей Вооруженных сил Украины. <...> Указанных военнослужащих обвиняют в небрежном отношении к воинской службе в условиях особого периода", - говорится в сообщении. Им грозит до семи лет лишения свободы.

В частности, следствие установило, что командиры батарей разместили технику своих подразделений вблизи потенциально опасного объекта - склада ракетно-артиллерийского вооружения в Сватово. Вечером 29 октября 2015 года на арсенале, где хранилось почти 3,5 тыс. тонн боеприпасов, в том числе ракеты для систем залпового огня "Ураган", произошло возгорание с последующей неконтролируемой детонацией снарядов. В зоне поражения оказалось и расположение двух прибывших подразделений.

Полностью пожар удалось ликвидировать только через четыре дня. В результате происшествия погибли четыре человека, трое военнослужащих и местная жительница. В прокуратуре сообщали, что государству нанесен ущерб на сумму более 18 млн гривен ($650 тыс.). По версии следствия, происшествие произошло в результате "диверсии неустановленных лиц".