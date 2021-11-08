СМИ: вооруженные люди захватили несколько деревень в ДР Конго

ПРЕТОРИЯ, 8 ноября. /ТАСС/. Группа неизвестных вооруженных лиц захватила в понедельник несколько деревень около города Гома в провинции Северная Киву на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные службы безопасности.

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Боевики атаковали в этом районе позиции национальной армии ДРК и взяли под контроль несколько поселений на границе с Угандой. Сотням местных жителей пришлось спасаться бегством и перейти на угандийскую территорию, указывает агентство со ссылкой на очевидцев.

Подразделения сил безопасности ДРК прибыли в ближайший к месту событий город Рутшуру для оценки ситуации и принятия решений о последующих действиях.

Власти ДРК предполагают, что нападавшие могут иметь отношение к повстанческой группировке "Движение 23 марта".

"Движение 23 марта" (М23) - военно-политическая группировка, созданная в апреле 2012 года бывшими лидерами "Национального конгресса в защиту народа", которая выражала интересы народа баньямуленге, как на востоке ДРК называют тутси. Основатели "Движения 23 марта" были недовольны тем, как правительство ДРК выполняло свои обязательства по мирным соглашениям от 23 марта 2009 года.