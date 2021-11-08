СМИ: партию Зеленского может возглавить депутат Рады Елена Шуляк

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Елена Шуляк может стать следующим главой партии "Слуга народа", политическим лидером которой является президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в понедельник сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в партии.

"У нас называют Елену Шуляк, и это та кандидатура, которую реально поддержат", - заявил изданию собеседник. Он пояснил, что "политики старой формации будут сдержаннее в комментариях и не будут оскорблять открыто женщину". "У Шуляк адекватные отношения с нами, и с ней можно конструктивно вести диалог", - добавил он.

Ранее первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко решил сложить полномочия руководителя партии "Слуга Народа". Как сообщила его пресс-секретарь Юлия Палийчук, политик теперь сможет больше времени уделять разработке реформы парламента. По ее словам, в ноябре состоится съезд партии, на котором пройдет официальная смена руководства.

До избрания в парламент Шуляк работала в сфере консалтинга.