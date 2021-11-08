СМИ: Трамп в январе угрожал покинуть Республиканскую партию и создать свою

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп в последний день на своем посту угрожал руководству республиканцев выйти из состава партии и основать свою, но потом передумал. Об этом в понедельник сообщила телекомпания ABC со ссылкой на книгу журналиста Джонатана Карла "Предательство: последний акт шоу Трампа".

В книге со ссылкой на два источника описывается разговор экс-главы государства с председателем Национального комитета Республиканской партии (НКРП) Ронной Макдэниел 20 января 2021 года.

"Председатель позвонила Трампу, чтобы проститься. Состоялся очень неприятный разговор. Трамп не был в настроении вести светские беседы и тепло прощаться. Он сразу перешел к делу, сообщив, что покинет Республиканскую партию и организует свою. Сын президента тоже был на телефоне и непрерывно критиковал комитет за недостаточную лояльность Трампу", - приводит телекомпания фрагмент книги.

По данным автора книги, председатель НКРП пыталась отговорить политика, предупредив, что подобный шаг уничтожит партию. Трамп ответил, что его это не волнует, а без него Республиканская партия обречена. Как утверждается в книге, Трамп горел желанием "наказать руководство республиканцев за то, что оно его предало, поскольку не боролось до конца за пересмотр результатов выборов в его пользу". По словам Карла, Трамп был настроен решительно, а "не просто размышлял вслух".

Бывший американский лидер передумал из-за угроз НКРП прекратить оплачивать расходы на судебные тяжбы, касавшиеся исхода президентских выборов, и лишить его части доходов, которые он извлекал из своего политического положения. Трамп якобы использовал пожертвования рядовых республиканцев и выдавал из них кредиты однопартийцам на предвыборные кампании.

Экс-президент США и председатель НКРП опровергли утверждения, что подобная беседа имела место. "Это не соответствует действительности, я никогда ему не угрожала. У нас прекрасные отношения. Мы продолжим работать вместе на благо Республиканской партии", - заявила Макдэниел. "Джонатан Карл писал фальшивки обо мне с начала моей политической карьеры", - сказал Трамп.

Книга "Предательство: последний акт шоу Трампа" должна выйти в свет 16 ноября. Карл возглавляет отделение телеканала ABC News в Вашингтоне.