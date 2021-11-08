В США заявили о необходимости взаимодействия с РФ и КНР для стабилизации в Афганистане

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Соединенным Штатам необходимо взаимодействовать с Россией, Ираном, Китаем, а также другими странами для стабилизации ситуации в Афганистане. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст на телефонном брифинге для журналистов.

Он подчеркнул, что США готовы к следующему раунду контактов с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). "На данном этапе у меня нет [точной] даты, с которой я бы мог поделиться с вами. Необходимо, чтобы наши союзники действовали и эффективно работали вместе, когда речь идет об обеспечении наших интересов в Афганистане. Также крайне важно, чтобы мы работали с регионом: с Россией, Китаем, Пакистаном, Ираном, странами Центральной Азии, исходя из нашего общего и неизменного интереса в стабильном Афганистане, который не представляет угрозы для своих соседей, находится в мире с самим собой и уважает права человека", - отметил Уэст, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента.