В Ереване проходит митинг оппозиции, посвященный годовщине окончания обострения в Карабахе

ЕРЕВАН, 8 ноября. /ТАСС/. Митинг оппозиции под лозунгом "Сопротивляйся", посвященный годовщине окончания обострения ситуации в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, начался в понедельник в Ереване. Трансляцию мероприятия ведут местные информационные порталы.

"Власти своими фальшивыми лозунгами о мирном сосуществовании ведут страну к новой капитуляции. Мы должны создать национальное сопротивление. И у него должно быть два фронта - внутренний и внешний", - заявил открывший митинг вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.

По оценкам экспертов, на митинге присутствует около 6 тыс. человек.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.