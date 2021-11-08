В Польше заявили, что в непосредственной близости от границы находятся до 4 тыс. мигрантов

ВАРШАВА, 8 ноября. /ТАСС/. От 3 тысяч до 4 тысяч мигрантов, стремящихся попасть в Польшу из Белоруссии, находятся в непосредственной близости от границы. Об этом заявил в понедельник на брифинге пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, выступая по итогам совещания польского лидера с представителями правительства, посвященного ситуации на границе с Белоруссией.

"Сейчас в непосредственной близости от польской границы находятся между 3 тыс. и 4 тыс. человек", - сказал он.

По словам Мюллера, на всей территории Белоруссии более 10 тыс. нелегальных мигрантов, "которые готовы пересечь границу". "Мы имеем дело с очень серьезной ситуацией", - подчеркнул он, заявив, что наплыв мигрантов осуществляется при поддержке белорусских властей.