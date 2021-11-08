Зеленский одобрил лишение Антикоррупционного бюро Украины статуса силового органа

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который лишает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) статуса правоохранительного органа. Об этом сказано в распространенном в понедельник сообщении офиса главы государства.

"Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины", принятый Верховной радой 19 октября 2021 года", - говорится в нем.

Принятый закон, среди прочего, определяет полномочия правительства при назначении и отстранении директора бюро. В частности, выборы главы НАБУ должна проводить комиссия из шести человек: трех правительство определяет самостоятельно, еще трех - на основании предложений партнеров, "которые оказывали Украине международную техническую помощь в предотвращении коррупции".

На урегулировании проблем с антикоррупционными органами Украины настаивали ее западные партнеры, это было важно в контексте сотрудничества Киева с международными организациями, в том числе Международным валютным фондом. Кроме того, на принятии такого законопроекта настаивал сам Зеленский, заявляя, что он важен для разрешения конституционного кризиса в стране, сложившегося после того, как осенью 2020 года Конституционный суд Украины признал не соответствующими основному закону статьи закона о бюро.