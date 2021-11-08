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Блинкен заявил, что США и Румыния действуют сообща в отношении вызовов со стороны РФ и КНР

Представители двух стран проведут раунд стратегического диалога 9 ноября

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Румыния действуют сообща, когда речь заходит о вызовах со стороны России и Китая. Об этом заявил в понедельник американский госсекретарь Энтони Блинкен перед встречей в Вашингтоне с румынским министром иностранных дел Богданом Ауреску.

Он сообщил, что во вторник США и Румыния проведут раунд стратегического диалога. "И это свидетельствует о том, что по многим вопросам наши государства очень тесно сотрудничают. Мы действуем сообща в отношении некоторых вызовов со стороны России и по различным направлениям в отношении Китая. Мы действуем сообща в том, что касается европейской безопасности и стабильности, а также прогресса", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что компании двух стран договорились о сооружении в Румынии АЭС с малым модульным ядерным реактором. "Эта инновационная технология существенно поможет в решении проблем, связанных с изменением климата. Мы признательны за это", - добавил Блинкен. Кроме того, он подчеркнул, что намерен обсудить с Ауреску борьбу с пандемией коронавируса.

В свою очередь глава румынского МИД отметил, что намерен в разговоре с американским коллегой поднять тему "углубления <...> сотрудничества в области безопасности", а также "укрепления позиции сдерживания и обороны на всем восточном фланге, особенно на Черном море, увеличения присутствия США в регионе и Румынии". Кроме того, он указал на необходимость обсудить ситуацию в экономике, энергетике и безвизовый режим с США.

Теги
СШАРумынияБлинкен, Энтони
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