Замглавы ФРС США Куорлз покидает свой пост

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Рэндал Куорлз покинет свой пост в конце декабря. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба финрегулятора.

Куорлз вошел в руководство ФРС в 2017 году. В ближайшие месяцы истекают сроки полномочий председателя ФРС Джерома Пауэлла и его другого заместителя Ричарда Клариды.

Таким образом, президент США Джо Байден, который выдвигает кандидатов на все эти должности, может кардинально поменять руководство финрегулятора либо предложить продлить еще на один срок полномочия обоих. Кандидатуры должен будет утвердить Сенат Конгресса США.