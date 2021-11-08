США выдвинули обвинения против россиянина, подозреваемого в кибератаках

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты выдвинули обвинения против россиянина Евгения Полянина, подозреваемого в хакерских атаках. Об этом сообщил в понедельник министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарленд на пресс-конференции.

"Министерство юстиции вернуло $6,1 млн, связанных с выплатами в результате использования вирусов-вымогателей <...> потенциальным хакером из [группировки] REvil ["Ар ивэл"], гражданином России Евгением Поляниным. В опубликованных сегодня нами документах говорится о предъявлении обвинений Полянину, который, как предполагается, совершил около 3 тыс. кибератак с использованием вирусов-вымогателей", - сказал министр. По его словам, группировка REvil в целом организовала кибератаки на 175 тыс. компьютеров по всему миру.

Вашингтон также просит Варшаву экстрадировать в США арестованного в Польше украинца Ярослава Васинского, подозреваемого в кибератаках.

По его словам, через два месяца после того, как США заочно предъявили Васинскому обвинения во взломе компьютерных систем, украинец пересек границу с Польшей. "Там по нашему запросу польские власти арестовали его в соответствии с ордером на предварительный арест. В настоящее время мы попросили Польшу выдать его США в соответствии с договором об экстрадиции между нашими странами", - подчеркнул министр.