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США готовы выплатить $10 млн за сведения о ключевых лицах в хакерской группировке REvil

Госдеп также готов выплатить до $5 млн за сведения о вступивших в сговор с целью участия или попытки участия в применении вирусов-вымогателей Sodinokibi

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Власти США готовы выплатить $10 млн за сведения о лицах, играющих ключевую роль в хакерской группировке REvil, также известной как Sodinokibi. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник американским внешнеполитическим ведомством.

В документе уточняется, что "Госдепартамент предлагает награду в размере до $10 млн за информацию, которая позволит установить местоположение любых лиц, являющихся руководителями" Sodinokibi. Кроме того, ведомство готово выплатить "до $5 млн за сведения, которые позволят арестовать и (или) предъявить обвинения в любой стране каким-либо лицам, вступившим в сговор с целью участия или попытки участия" в применении вирусов-вымогателей Sodinokibi.

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