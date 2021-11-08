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Задержание Саакашвили в Грузии

Минюст Грузии обвинил Саакашвили в нанесении оскорблений сотрудникам тюремной больницы

Произошедшее изучит генинспекция ведомства

ТБИЛИСИ, 8 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в понедельник был доставлен в тюремную больницу из-за ухудшения состояния здоровья, нанес физическое и словесное оскорбление сотрудникам медучреждения. Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в интервью грузинскому телеканалу IMEDI.

"Когда Михаил Саакашвили был доставлен в учреждение №18 [тюремная больница в Глдани на окраине Тбилиси], он, к сожалению, нанес как физическое, так и словесное оскорбление нашим сотрудникам", - сказал Брегадзе, добавив, что произошедшее изучает генинспекция Минюста, после чего будет принято соответствующее решение.

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ГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗадержание Саакашвили в Грузии
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