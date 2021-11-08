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Минобороны РФ: самопровозглашенные власти в Сирии силой удерживают беженцев в лагерях

По данным ведомства, не менее 150 тыс. человек не имеют возможности вернуться в места прежнего проживания

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Самопровозглашенные органы власти, поддерживаемые США, силой удерживают беженцев в лагере "Эль-Холь" на востоке сирийской провинции Хасеке. Об этом в понедельник сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"Попытки перемещенных лиц покинуть лагеря беженцев пресекаются силовыми методами", - заявил он.

По его словам, не менее 150 тыс. человек не имеют возможности вернуться в места прежнего проживания.

"Поддерживаемая США "автономная администрация северо-востока Сирии" не предпринимает мер по восстановлению гражданской инфраструктуры и разрушенного в ходе военных действий жилого фонда", - отметил Кулить.

Как подчеркнул представитель Минобороны РФ, в лагере "Эль-Холь" на востоке провинции Хасеке ситуация наиболее тяжелая.

"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступают сведения о высокой смертности среди беженцев из-за распространения коронавирусной инфекции и отсутствия качественной медицинской помощи", - отметил он.

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