В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударах в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась в понедельник комментировать сообщения СМИ об ударе израильских ВВС по ряду целей в центральных и прибрежных районах Сирии.

"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - ответила по телефону на соответствующий запрос ТАСС представитель израильской армейской пресс-службы.

Ранее агентство SANA сообщило, что в понедельник вечером израильские силы нанесли удары по целям в центральных и прибрежных районах Сирии.