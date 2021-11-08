Экс-спикер Рады Украины Разумков допускает расширение своего депутатского объединения

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, объявивший о создании нового межфракционного депутатского объединения "Разумная политика" из 25 парламентариев, анонсировал его численный рост.

"25 [членов объединения] - это не конечная цифра, мне почему-то так кажется", - отметил он в понедельник в эфире телеканала "Украина-24". При этом Разумков подчеркнул, что для него важно не количество, а "качество" соратников. "Надо подбирать людей по профессиональному принципу, по моральным ценностям и по внутреннему стержню", - пояснил парламентарий, добавив, что сейчас те, кто к нему присоединился, - "это люди, которых не смогли сломать ни офис президента, ни фракция".

Разумков отметил, что члены объединения планируют голосовать "за хорошие законы", которые будут идти на пользу стране, например способствовать борьбе с коронавирусом и поддержке медиков. При этом он выразил готовность поддерживать инициативы разных политических сил. "Главное не быть против людей. Если хороший закон, то не важно, кто автор", - подчеркнул депутат.

Ранее в понедельник Разумков направил обращение председателю парламента Руслану Стефанчуку о создании межфракционного объединения "Разумная политика". В объединение вошли 25 депутатов, 19 из них - из фракции правящей партии "Слуга народа". В данный момент во фракции "Слуги народа" числится 241 депутат, еще два депутата ее пополнят по итогам недавних довыборов. Украинские политологи не исключают, что президентское большинство может развалиться, если сторонники Разумкова внутри фракции перестанут голосовать "по команде офиса президента". В итоге президент Украины Владимир Зеленский может потерять контроль над Радой.