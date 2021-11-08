Обама заявил, что мир сделал слишком мало для решения проблемы изменения климата

ЛОНДОН, 8 ноября. /ТАСС/. Барак Обама, занимавший должность президента США в 2009-2017 годах, считает, что мировое сообщество делает для борьбы с изменением климата гораздо меньше необходимого. Об этом экс-глава Белого дома заявил в понедельник, выступая на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая проходит в Глазго. Его выступление транслировалось на сайте COP26.

"Со встречи в Париже [и заключения Парижского соглашения по климату в 2015 году] мы достигли ощутимого прогресса. Мы видим надежду на дальнейший прогресс благодаря соглашениям, которые были достигнуты в Глазго усилиями столь многих из вас, включая моего друга [спецпосланника президента США по климату] Джона Керри, - сказал Обама. - <...> Однако правдой является и то, что, как по отдельности, так и сообща, мы по-прежнему делаем слишком мало. Для борьбы с этим кризисом предпринято совершенно недостаточно шагов, и нам придется делать больше".

Обама выразил разочарование по поводу отсутствия на конференции в Глазго президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Он также выступил с утверждением о том, что национальные планы Китая и РФ по борьбе с изменением климата демонстрируют "опасное отсутствие срочности и готовность сохранять статус-кво".

Он также раскритиковал действия своего преемника Дональда Трампа, при котором США вышли из Парижского соглашения, а также позицию Республиканской партии, представители которой блокируют бюджетные предложения администрации нынешнего президента США Джо Байдена, касающиеся борьбы с изменением климата. При этом Обама выразил уверенность в том, что правительство США добьется выделения на эти цели предлагаемой суммы в $555 млрд.

Экс-лидер также заявил, что уверен в возможности удержать рост глобальной среднегодовой температуры на отметке в 1,5 градуса Цельсия к концу XXI века. Однако, как признался Обама, порой он сомневается в том, что человечество сможет предпринять необходимые для этого шаги "до того, как станет слишком поздно". При этом циничный подход к данному вопросу, по его словам, является "выбором трусов".

Климатическая конференция ООН проходит в шотландском Глазго с 31 октября и завершится 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран. В крупнейшем городе Шотландии стороны конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники конференции обсуждают планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить. По итогам работы переговорщиков ожидается публикация документов COP26.