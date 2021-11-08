Госдепартамент не прокомментировал причастность Ирана к нападению на иракского премьера

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Власти США не намерены в настоящее время в каком-либо ключе комментировать возможную причастность Тегерана к покушению на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми, заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Я не собираюсь ввязываться даже в гипотетический разговор о том, кто может быть ответственен", - ответил он на несколько вопросов журналистки по возможной ответственности Ирана за нападение. Представитель американского внешнеполитического ведомства также отметил, что Соединенные Штаты намерены ждать результатов иракского расследования, прежде чем будут делать какие-либо выводы.

Ранее в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде на фоне сообщений о покушении на главу Ирака сделал заявление, в котором отметил, что иранская сторона приложит все усилия для сохранения спокойствия в Ираке, а также будет способствовать мирной передаче власти в этой стране

Покушение на главу иракского правительства было совершено в ночь на воскресенье. Резиденция премьера, расположенная в хорошо укрепленной "зеленой зоне" Багдада, где находятся иностранные посольства и госучреждения, была атакована с помощью заминированных беспилотников. Премьер не пострадал, о чем сам сообщил в Twitter.

По данным информационного портала Shafaq news, в Ираке увязывают покушение на руководителя правительства с волной кровопролитных столкновений в центре Багдада между силовиками и протестующими против результатов досрочных парламентских выборов. Ответственность за произошедшие стычки некоторые политические силы возлагают на аль-Казыми.