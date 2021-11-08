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Зеленский и Дуда обсудили перспективы альтернативных путей поставок газа

Как указали в офисе Зеленского, президенты затронули тему координации позиций сторон "по противодействию проекту "Северный поток - 2"

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда обсудили по телефону вопрос поставок газа в Европу по альтернативным маршрутам. Об этом в понедельник сообщил офис украинского лидера.

"Главы государств уделили особое внимание перспективным проектам сотрудничества в энергетической сфере, в частности по налаживанию альтернативных путей поставок газа", - говорится в сообщении.

Как указали в офисе Зеленского, президенты затронули тему координации позиций сторон "по противодействию проекту "Северный поток - 2". "Собеседники были единодушны в оценках "Северного потока - 2" прежде всего как угрозы безопасности и подтвердили непоколебимую настроенность на дальнейшее противодействие проекту", - проинформировали в администрации украинского лидера.

Зеленский также рассказал Дуде о ситуации в Донбассе и поднял вопрос увеличения квоты разрешений для украинских автомобильных перевозчиков.

В офисе президента Украины добавили, что главы государств договорились об обмене визитами и проведении ряда мероприятий, посвященных двусторонним отношениям.

Теги
УкраинаПольшаДуда, АнджейЗеленский, Владимир Александрович
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