Ортега побеждает на выборах президента Никарагуа по итогам подсчета 97% голосов

МАНАГУА, 8 ноября. /ТАСС/. Действующий президент Никарагуа Даниель Ортега лидирует на выборах главы государства по итогам обработки 97,74% бюллетеней. Предварительные результаты в понедельник транслировались в эфире государственного телевидения.

По данным Высшего избирательного совета Никарагуа, Сандинистский фронт национального освобождения, от которого выдвинул свою кандидатуру Ортега, набирает более 2,05 млн голосов, что соответствует 75,92%. Явка составила 65,23%.

В воскресенье в Никарагуа прошли всеобщие выборы. Более 4,5 млн избирателей 6,5-миллионной страны голосовали за кандидатов на пост президента, вице-президента, депутатов Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Никарагуа и Центральноамериканского парламента.

Ход голосования сопровождали контролеры от всех политических сил, участвующих в выборах, и более 200 независимых наблюдателей, в том числе из России, Абхазии, Южной Осетии, США, Великобритании, Германии, Испании, Франции и стран Латинской Америки.

США и ЕС заранее поставили под сомнение результаты выборов из-за отказа властей Никарагуа провести избирательную реформу по западным стандартам, лишения регистрации нескольких политических партий и ареста нескольких потенциальных кандидатов в президенты от оппозиции. Никарагуанское руководство считает такие обвинения вмешательством во внутренние дела страны и отрицает политические мотивы уголовного преследования арестованных.