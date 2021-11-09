Румынские либералы и социал-демократы решили образовать коалиционное правительство

БУХАРЕСТ, 9 ноября. /ТАСС/. Руководство правящей Национал-либеральной партии (НЛП) Румынии приняло в понедельник решение начать переговоры о формировании правительства с оппозиционной Социал-демократической партией (СДП). Об этом сообщило агентство Аджерпрес. Руководство СДП ранее уже выразило готовность приступить к таким переговорам.

Политический кризис вспыхнул в Румынии в начале сентября в результате конфликта между НЛП и партией "Союз за спасение Румынии" (ССР), которая в результате вышла из правоцентристской коалиции. 5 октября парламент вынес вотум недоверия либеральному кабинету Флорина Кыцу, который с тех пор остается у власти с ограниченными полномочиями.

Правительство большинства со стабильной поддержкой в Румынии сегодня возможно создать только путем коалиции либералов с одной из двух других крупных партий - правоцентристской ССР или левоцентристской СДП. При этом Демократический союз венгров Румынии (ДСВР), присоединяясь к любой правящей коалиции, обеспечивает ей дополнительную стабильность.

По вопросу о будущем союзнике в НЛП возникли серьезные разногласия. Дело в том, что альянс с СДП (плюс ДСВР) приносит коалиции комфортабельное большинство, превышающее 300 голосов, хотя социал-демократы - идеологические противники либералов. Союз с ССР даст коалиции лишь 225 голосов (парламентское большинство составляет минимум 234 голоса) и вынудит НЛП прибегнуть к поддержке независимых парламентариев. Исход дела решила поддержка, которую, согласно обозревателям, президент Клаус Йоханнис выразил альянсу с социал-демократами, надеясь, что таким образом в Румынии удастся хотя бы на время обеспечить политическую стабильность.

Противоестественный альянс

Между тем совсем недавно либералы именовали социал-демократов "токсичной партией", "уголовниками" и "красной чумой", в их партийных документах прямо запрещался политический диалог с ними. Поэтому обозреватели ожидают, что неожиданный союз двух партий, представляющих противоположные стороны политического спектра и называющих себя заклятыми врагами, вызовет недоумение и неприятие в обществе, приведет к выводу о беспринципности нынешнего румынского политического класса, единственная цель которого - сохранить власть.

Подобный "противоестественный" альянс уже был заключен в недавней политической истории Румынии. В 2011 году НЛП и СДП образовали политический, парламентский и предвыборный Социально-либеральный союз (СЛС), направленный против президента Траяна Бэсеску. Смычку идеологически противоположных партий комментаторы называли тогда "чудовищной коалицией" - по образцу союза между румынскими консерваторами и либералами в 1866 году с целью устранения правителя Александру Иоана Кузы (1820-1873). Правительство СЛС просуществовало два года, и обозреватели теперь строят предположения о том, сколько удастся продержаться новому альянсу НЛП и СДП.