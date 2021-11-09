Главы дипломатических ведомств Румынии и США обсудили вопросы безопасности в Черном море

БУХАРЕСТ, 9 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Румынии Богдан Ауреску обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном в понедельник на встрече в Вашингтоне сотрудничество в области обороны и безопасности и последние события в этой области в регионе Черного моря, сообщило румынское внешнеполитическое ведомство.

"Стороны признали необходимость надежных мер сдерживания и реагирования, соответствующих вызовам на Черном море, особенно в связи с Украиной, и решили поддерживать тесные контакты по этому вопросу", - говорится в сообщении.

Румынский министр "отметил необходимость уделять особое внимание региону Черного моря, который является важнейшим для евроатлантической безопасности, и подчеркнул желание Румынии, которое приветствовала американская сторона, существенным образом содействовать развитию будущей стратегии США относительно безопасности на Черном море, которая готовится администрацией [президента Джо] Байдена". С точки зрения Бухареста, сказал он, "эта стратегия должна основываться на многостороннем и интегрированном подходе, сочетая аспекты классической безопасности с укреплением устойчивости, экономическим измерением, борьбой с гибридными угрозами, укреплением энергетической безопасности и урегулированием замороженных конфликтов, для чего необходимо выделение соответствующих ресурсов".

"Госсекретарь Блинкен <...> был согласен с оценкой румынской стороны, что Черное море не может становиться инструментом проецирования враждебной и дестабилизирующей силы".

"В этом контексте, - отмечает МИД Румынии, - министр Богдан Ауреску указал на необходимость последовательного и единообразного укрепления позиции сдерживания и обороны на всем восточном фланге, особенно на Черном море, подчеркнув важность, которую Румыния придает увеличению военного присутствия США в Румынии".

Ауреску подробно поделился с Блинкеном своей оценкой событий в Молдавии и на Украине, подтвердил обязательства страны по поддержке этих партнеров, указало внешнеполитическое ведомство Румынии. Стороны обсудили также актуальные международные темы, в том числе отношения с Китаем и "общий принципиальный подход в этом отношении", а госсекретарь Блинкен поблагодарил Румынию за "ее позицию и действия в этом направлении".