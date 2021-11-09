Конгрессмены США вызвали на слушания по делу о штурме Капитолия еще ряд помощников Трампа

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию произошедшего 6 января штурма Капитолия вызвал на слушания еще шесть бывших помощников и соратников экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба комитета.

Повестки, в частности, направлены руководителю предвыборной кампании Трампа на выборах 2020 года Уильяму Степину, бывшему советнику и пресс-секретарю республиканца Джейсону Миллеру и Майклу Флинну, который с 23 января по 13 февраля 2017 года занимал должность помощника президента США по национальной безопасности.

"За несколько дней до атаки 6 января ближайшие союзники и советники президента развернули кампанию дезинформации о выборах и разрабатывали способы помешать подсчету голосов коллегии выборщиков. Спецкомитету необходимо знать все детали об их усилиях по пересмотру итогов выборов, в том числе то, с кем они говорили в Белом доме и Конгрессе, как были связаны с митингами, которые переросли в бунт, кто за это платил", - заявил председатель спецкомитета Бенни Томпсон (демократ от штата Миссисипи), слова которого приводятся в сообщении. Конгрессмены требуют, чтобы получившие повестки выступили на слушаниях и предоставили всю имеющуюся у них документацию, которая может иметь отношение к делу.

Комитет не в первый раз направляет повестки бывшим советникам Трампа. В частности, ранее законодатели обязали явиться на слушания политического консультанта Стивена Бэннона, являвшегося помощником президента Дональда Трампа. Он отказался выполнить это требование. В октябре контролируемая демократами нижняя палата американского законодательного органа приняла резолюцию о привлечении Бэннона к ответственности за неуважение к Конгрессу. Решение о том, возбуждать ли против экс-помощника Трампа дело, должно теперь принять Министерство юстиции США.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.