FLIR Systems представила новый тактический БЛА Ion M640x

ТАСС, 9 ноября. FLIR Systems - дочерняя компания корпорации "Теледайн Текнолоджис" (Teledyne Technologies) - представила на ежегодной конференции СВ США AUSA-2021 (Association of the United States Army), которая прошла 11-13 октября в Вашингтоне, свою новую тактическую беспилотную авиационную систему (БАС) Ion M640x.

Как сообщил информационно-аналитическому центру "Джейнс" Томас Рэмбо, старший директор по беспилотным системам и интегрированным решениям отделения Teledyne FLIR Defense Technologies, этот аппарат представляет собой усовершенствованную модификацию Ion-M440 фирмы Altavian Ion M440 - подразделения FLIR - с применением ИК датчика 640×512 и лазерной станции подсветки цели в ближнем ИК диапазоне.

Лазерная станция варианта M640x позволяет пользователю в очках ночного видения осуществлять прицеливание таким образом, чтобы противник не знал, что он является целью, сообщил Рэмбо. По его словам, лазерная станция также облегчает операторам поиск и передачу координат другим солдатам.

БЛА M640x оснащен новой системой слежения, которая позволяет оператору указывать цель для сопровождения во время движения. Беспилотник также имеет трехдиапазонную радиосвязь.

По словам Рэмбо, M640x выполняет общие задачи наблюдения и был создан в рамках программы СВ США по разработке средств разведки ближнего радиуса действия. Она напрямую контролируется исполнительным директором по авиации в качестве программы по разработке небольших беспилотных квадрокоптеров, которые ориентированы на инструменты с открытым исходным кодом.

Продолжительность полета M640x составляет 35 минут, масса - чуть более 1,8 кг. Согласно Рэмбо, беспилотник можно разместить в рюкзаке и развернуть менее чем за две минуты. По его словам, с помощью одной наземной системы управления (НСУ) оператор может управлять только одним БЛА Ion M640x.

Компания FLIR разработала Ion M640x в ответ на пожелания заказчиков иметь более совершенные датчики, лазерную станцию и съемные носители информации. По словам Рэмбо, беспилотник оснащен цифровым каналом передачи данных AES256 и имеет дальность прямой видимости 3 км.

Ion M640x отличается системной архитектурой открытого типа и оснащен бортовым компьютером для расширения автономных функций. БЛА также оснащен новым органом ручного управления.

Ion M640x - одна из пяти БАС, одобренных Пентагоном в рамках программы Blue sUAS, направленной н разработку американских малоразмерных беспилотников для Министерства обороны и партнеров федерального правительства.

Компания FLIR приобрела фирму "Алтэвьен" в декабре 2020 года. В свою очередь корпорация Teledyne Technologies приобрела FLIR в январе текущего года.