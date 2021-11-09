Палестина ждет от Байдена выполнения обещаний открыть консульство в Восточном Иерусалиме

ООН, 9 ноября. /ТАСС/. Палестина надеется, что президент США Джо Байден выполнит обещание, данное еще во время избирательной кампании, и возобновит работу генерального консульства Соединенных Штатов в Восточном Иерусалиме в ближайшее время. Об этом заявил в понедельник журналистам постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур после обсуждения на Совете Безопасности всемирной организации ситуации в палестино-израильском урегулировании.

"Нам было обещано, что американское консульство в Восточном Иерусалиме будет открыто снова. Мы бы хотели, чтобы это случилось немедленно. Чем дольше его открытие откладывается, тем выше будет политическая цена в итоге. Мы надеемся, что это случится очень скоро", - сказал он.

Дипломат поблагодарил членов Совета Безопасности ООН за то, что они вновь не поддержали строительство израильских поселений на оккупированных палестинских территориях, а также недавнее внесение Израилем ряда палестинских организаций в список террористов. "Мы рассчитываем на выполнение резолюций Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому урегулированию, прежде всего в плане прекращения поселенческой деятельности", - указал Мансур.

Обсуждение ситуации в палестино-израильском урегулировании прошло в Совете Безопасности ООН в закрытом режиме. По его итогам Совет не выступал с каким-то общим заявлением. Отдельный документ подготовили представители Франции. Вместе с коллегами из Ирландии, Эстонии, Норвегии и Албании они призвали к остановке строительства новых израильских поселений. Традиционно в Совете Безопасности ООН в защиту Израиля выступают США, что во многих случаях препятствует формированию единой позиции.

Генконсульство США в Иерусалиме исторически являлось независимой дипломатической миссией. Оно, по существу, играло роль американского посольства в Палестине. Генконсул в Иерусалиме отчитывался напрямую перед центральным аппаратом Госдепартамента США. Однако 4 марта 2019 года Соединенные Штаты объединили генеральное консульство в Иерусалиме со своим посольством в Израиле, создав "единую дипломатическую миссию". Байден во время избирательной кампании высказывался за возобновление работы генконсульства. Соответствующие планы, правда, без конкретных сроков, озвучивали представители США в Совете Безопасности ООН уже после его вступления в должность главы государства. О том же заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Палестину в мае этого года.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.