В Пентагоне заявили, что отсутствие инноваций может лишить США лидерства в развитии ВС

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Противники США могут догнать американские вооруженные силы в плане технологического развития, если Пентагон не направит усилия на разработку и внедрение передовых технологий. Такое мнение озвучила в понедельник заместитель министра обороны США Хайди Шу, отвечающая за вопросы, касающиеся научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), выступая на онлайн-мероприятии, организованном Университетом Карнеги - Меллона (штат Пенсильвания).

"Перед нашими вооруженными силами стоят разнообразные сложные вызовы - от изощренных кибератак до рисков в цепочках поставок, защиты от гиперзвуковых ракет и биоугроз. Для того чтобы справиться с этими вызовами и оставаться впереди наших противников, министерство [обороны США] должно использовать выдающуюся инновационную экосистему как внутри страны, так и по всему миру", - заявила она.

"Многие потенциальные противники получат больший, чем когда-либо, доступ к коммерческим передовым технологиям, и это может значительно навредить нашей стране, - указала замминистра обороны США. - Мы не можем позволить себе упустить технологическое преимущество". "Продвижение науки, технологий и инноваций внутри Минобороны [США] обрело сегодня наибольшую значимость", - указала Шу.

Должностные лица Пентагона неоднократно признавали, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Президент РФ Владимир Путин 24 декабря 2019 года подчеркнул, что Россия впервые в истории опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений, включая гиперзвуковые.