Правящая партия Никарагуа увеличит присутствие в парламенте по итогам выборов

МАНАГУА, 9 ноября. /ТАСС/. "Сандинистский фронт национального освобождения", являющийся правящей политической силой в Никарагуа, увеличит свое присутствие в Национальной ассамблее по итогам прошедших в воскресенье парламентских выборов. Об этом в понедельник сообщает правительственный портал El 19 Digital со ссылкой на данные Высшего избирательного совета.

По предварительным данным, партия по итогам обработки 97,74% бюллетеней набирает 75,92% голосов и получит 75 из 92 мест в однопалатном парламенте. В настоящий момент "Сандинистский фронт национального освобождения" представлен 71 депутатом.

В воскресенье в Никарагуа прошли всеобщие выборы. Более 4,5 млн избирателей 6,5-миллионной страны могли проголосовать за кандидатов на пост президента, вице-президента, депутатов Национальной ассамблеи и Центральноамериканского парламента. Явка составила 65,23%. Окончательные итоги выборов будут опубликованы до 26 ноября.

Ход голосования сопровождали контролеры от всех политических сил, участвующих в выборах, и более 200 независимых наблюдателей, в том числе из России, Абхазии, Южной Осетии, США, Великобритании, Германии, Испании, Франции и стран Латинской Америки.

США и ЕС заранее поставили под сомнение результаты выборов из-за отказа властей Никарагуа провести избирательную реформу по западным стандартам, лишения регистрации нескольких политических партий и ареста нескольких потенциальных кандидатов в президенты от оппозиции. Никарагуанское руководство считает такие обвинения вмешательством во внутренние дела страны и отрицает политические мотивы уголовного преследования арестованных.