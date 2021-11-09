СМИ: афганское ополчение уничтожило танк из патруля талибов в Панджшере

ТЕГЕРАН, 9 ноября. /ТАСС/. Бойцы Фронта национального сопротивления, который противостоит захватившему власть в Афганистане радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ), уничтожили танк вооруженных формирований талибов в провинции Панджшер. Об этом сообщило во вторник афганское агентство Аamaj News со ссылкой на источник.

По его данным, отряд Фронта национального сопротивления провел партизанскую операцию, атаковав патруль талибов. Это первое нападение такого рода. Реакции со стороны движения "Талибан" пока не последовало.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

6 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид проинформировал, что Панджшер полностью перешел под контроль "Талибана", поэтому война на территории Афганистана окончена. Кроме того, радикалы назначили нового губернатора мятежной провинции, им стал представитель их движения Кудратулла Панджшери. В свою очередь Масуд объявил, что противостояние талибам продолжается, призвав всех жителей страны к общенациональному восстанию. Как уточнил позднее пресс-секретарь ополченцев Али Майсам Назари, сопротивление переходит к тактике партизанской войны.