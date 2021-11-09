Эксперт: Украину в ближайшие 10-15 лет ждет экономическая деградация и потеря территорий

КИЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Среднесрочная перспектива Украины - это нахождение в состоянии "перманентной войны с Россией" и экономическая деградация с потерей территорий. Об этом написал украинский аналитик Андрей Головачев в статье изданию "Главред".

"Среднесрочная (10-15 лет) перспектива Украины - это пребывание в состоянии перманентной войны с Россией, экономическая деградация, стремительное сокращение населения, превращения в серую зону и, возможно, дальнейшее сокращение суверенной территории", - написал он.

По его мнению, возможное официальное признание Россией неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) "не решит проблемы Украины с Россией и России с Западом". "Война продолжится. Например, потому что ОРДЛО (так в Киеве называют Донецкую и Луганскую народные республики - прим. ТАСС) предъявит территориальные претензии на всю территорию Донецкой и Луганской областей. И все начнется заново", - отметил он.

Головачев считает, что в настоящее время у руководства страны находится "продажная, тотально коррумпированная, безответственная и примитивно-хуторянская элита", и обозначенное развитие событий будет "не самым плохим сценарием" для Киева.

После государственного переворота на Украине и отстранения от власти президента Виктора Януковича в феврале 2014 года на востоке страны начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. При этом Киев обвинил Москву во вмешательстве в конфликт на стороне Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.