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Турецкий Красный Полумесяц заинтересован в наращивании сотрудничества с РКК

Турецкая сторона также выразила готовность делиться опытом в работе с мигрантами, в частности, в создании образовательных программ для детей беженцев и мигрантов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Турецкого Красного Полумесяца (ТКП) Керем Кынык во вторник на встрече с председателем Российского Красного Креста (РКК) Павлом Савчуком отметил заинтересованность в развитии сотрудничества организаций.

"Обе наши организации были созданы примерно в одно и то же время. Исторически у наших организаций существуют тесные связи", - сказал он.

"Мы высоко ценим наше сотрудничество. Не только на двустороннем уровне, но и в глобальном смысле. Вместе мы в духе солидарности стараемся оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, и вместе ищем пути решения гуманитарных проблем", - добавил Кынык.

Турецкая сторона также выразила готовность делиться опытом в работе с мигрантами, в частности, в создании образовательных программ для детей беженцев и мигрантов.

Савчук в свою очередь отметил, что взаимодействие организаций строится на "крепких связях, дружбе и взаимном уважении" и турецкая сторона играет важную роль в Движении Красного Креста и Красного Полумесяца. "Я хотел бы воспользоваться возможностью и выразить нашу глубокую признательность вам в том важном содействии, которое вы оказываете нам в рамках Турецкого Красного Полумесяца во время пандемии, - подчеркнул председатель РКК. - Это очень важно. И позвольте отметить, что ваша помощь стала значимым фактором и помогла нам преодолеть негативные последствия этой чрезвычайной ситуации. И мы ценим ваши усилия по поддержке наших мероприятий и информационного центра".

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