Уполномоченный по защите госязыка на Украине сообщил о "ласковой украинизации" в стране

КИЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что действующий на Украине закон о государственном языке способствует осуществлению "ласковой украинизации" в стране.

"Именно принцип "ласковой украинизации" лежит в основе закона о языке", - сказал он в интервью украинскому изданию "Сегодня".

При этом, по его мнению, оппоненты закона о госязыке являются врагами страны. "У меня нет оппонентов, а есть откровенные враги Украины. У нас до сих пор есть такие, кто ходит возлагать цветы к памятникам тиранам и убийцам украинского народа. Но это не значит, что Украина должна остановиться и ждать, пока они вернутся в колонну сподвижников и настоящих строителей нашего государства", - сказал он. Языковой омбудсмен так ответил на замечание о том, что его критикуют за содействие "принудительной украинизации" в стране. Он также сообщил, что его задача как омбудсмена "создавать лучшие условия, чтобы человек мог общаться свободно".

Во вторник на Украине прошел "Радиодиктант национального единства" по случаю Дня украинской письменности и языка в стране.

Закон о языке

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла закон об украинском языке. Согласно документу, все культурные мероприятия должны проводиться только на государственном языке. Телеканалам установлена квота в 90% для передач на украинском. К настоящему времени на государственный язык полностью переведены реклама, сфера обслуживания, здравоохранение и наука. С 16 июля на Украине вступили в силу нормы, касающиеся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и внедрения экзаменов для госслужащих на уровень владения государственным языком.

Следить за выполнением закона должен уполномоченный по защите государственного языка, а в регионах - его представители, а также общественные активисты и неравнодушные граждане, которые будут фиксировать нарушения и сообщать о них в офис омбудсмена. С 16 июля 2022 года нарушения языкового закона будут караться штрафами, с 2024 года будут применяться различные меры наказания за "публичное унижение или оскорбление государственного языка".

В то же время Венецианская комиссия рекомендовала украинской власти пересмотреть "языковой закон". Эксперты комиссии считают, что Киев должен принять закон о национальных меньшинствах, в противном случае закон создает основания для их дискриминации. Кроме того, Украине предлагали "рассмотреть возможность отмены механизма санкций" за нарушение норм языкового закона. В парламентской оппозиции на Украине заявляли, что власть проводит дискриминационную политику в отношении русскоязычных украинцев.