Вучич обсудил с послом России предстоящие переговоры с Путиным

БЕЛГРАД, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич обсудил с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко предстоящие 25 ноября в Москве переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила во вторник пресс-служба сербского лидера.

"Президент Сербии Александар Вучич принял посла России Александра Боцан-Харченко, с которым обсудил подготовку к предстоящему визиту в Россию и встрече с президентом Владимиром Путиным, а также совместные сербско-российские проекты и актуальные региональные и глобальные вопросы. Вучич подчеркнул, насколько важен его предстоящий визит в Москву, учитывая значение и влияние России и президента Путина на мировой политической сцене и в мировых экономических процессах", - говорится в сообщении.

Собеседники отметили, что диалог Сербии и России становится интенсивнее с каждым годом. Вучич еще раз поблагодарил российского лидера за поддержку по вопросу Косова и Метохии.

Также в ходе встречи обсуждались результаты заседания Российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, состоявшегося 6 октября, и визита вице-премьера РФ Юрия Борисова. "Президент Вучич заявил, что реализация совместных инфраструктурных и энергетических проектов реализуется в срок, параллельно идет работа по другим конкретным предложениям сотрудничества во многих областях", - говорится в сообщении.

Ранее Вучич заявлял, что на встрече с Путиным планирует обсудить цену на газ для Сербии. По его словам, в качестве первого предложения Белград получил формулу, при которой цена за газ для сербской стороны достигала бы $780-790 за 1 тыс. куб. м. Сербский президент признал, что республика не сможет выдержать такую цену. 7 октября на заседании Российско-сербского межправкомитета вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что надеется на заключение до конца 2021 года долгосрочного договора на поставку газа из России в Сербию.