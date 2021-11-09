СМИ: неизвестный мужчина напал на полицейских в Осло

ХЕЛЬСИНКИ, 9 ноября. /ТАСС/. Неизвестный мужчина совершил нападение на полицейский патруль в Осло утром во вторник. Об этом сообщила газета Verdens Gang.

По данным издания, мужчина стоял посреди улицы в районе Бислетт, в руках у него был предмет, похожий на нож. Прибывший на место полицейский патруль попытался остановить неизвестного, после чего он напал на стражей порядка, сделав попытку попасть внутрь полицейской машины. В результате один из полицейских был ранен.

Полицейским пришлось выстрелить в нападавшего, он получил ранение и был доставлен в больницу, где позже умер.

"Он был готов напасть на людей на улице, когда полиция приехала и остановила его", - сказал руководитель операции Тургейр Бренден.

Полиция в настоящее время занимается выяснением деталей произошедшего. О других пострадавших неизвестно.

"Мы расследуем это дело, мотив [преступления] не выяснен. Поэтому пока слишком рано делать выводы. Мы не исключаем никаких мотивов, но в настоящее время нет никакой информации по этому делу, которая бы указывала на то, что это была террористическая атака", - сообщил на пресс-конференции инспектор полиции Осло Эгил Йорген Брекке.