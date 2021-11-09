Посол Грузии на Украине отозвал предложение встретиться с омбудсменом по делу Саакашвили

КИЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили отозвал свое предложение провести встречу с уполномоченным Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой по ситуации вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в связи с необходимостью дополнительных консультаций с МИД страны. Об этом во вторник сообщила украинский омбудсмен в своем Telegram-канале.

"Получила информацию, что чрезвычайный и полномочный посол Республики Грузия на Украине Георгий Закарашвили отозвал свое предложение провести встречу со мной, "учитывая политический контекст заявления МИД Украины по поводу Михаила Саакашвили и необходимость дальнейших консультаций с МИД Грузии", - проинформировала Денисова.

Встреча должна была состояться во вторник, стороны согласовали ее накануне. Омбудсмен добавила, что в ходе встречи намеревалась получить объяснения "относительно нарушений права на жизнь и медицинскую помощь и процессуальных прав гражданина Украины" Саакашвили. По ее словам, перемещение его в тюремную больницу угрожает его жизни и здоровью.

Денисова подчеркнула, что украинская сторона считает, что права Саакашвили были нарушены. Более того, она заявила о пытках в отношении Саакашвили. "Ожидаю объяснений чрезвычайного и полномочного посла Республики Грузия на Украине Георгия Закарашвили как официального представителя Республики Грузия по поводу фактов пыток, жестокого обращения и нарушения основополагающих прав и свобод гражданина Украины Михаила Саакашвили грузинскими властями", - говорится в заявлении уполномоченной по правам человека.

Денисова уточнила, что при перемещении в тюремную больницу Саакашвили "были нанесены телесные повреждения сотрудниками Специальной пенитенциарной службы Грузии". Она утверждает, что действия грузинской власти нарушают статьи двух конвенций - о защите прав человека и основных свобод, и против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. По ее словам, в тюремной больнице отсутствуют необходимые арестованному условия, а распространение видеоматериалов из тюремной камеры бывшего грузинского лидера она навала незаконным вмешательством в частную жизнь.

Денисова потребовала неотложного перемещения его в другую больницу и призвала "иностранные государства и международные правозащитные организации безотлагательно отреагировать на такие действия грузинских властей и потребовать восстановить его права".

Ситуация вокруг Саакашвили

Саакашвили 1 октября задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший глава государства объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. В понедельник Саакашвили доставили в тюремную больницу в районе Глдани на окраине Тбилиси. Экс-президент Грузии заявил, что был избит, после того как его перевели из тюрьмы.

Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране возбудили против него четыре уголовных дела, по двум из них бывшего главу республики заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. 20 октября этого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, ему грозит до пяти лет тюрьмы. В последнее время политик проживал на Украине и имеет гражданство этой страны.