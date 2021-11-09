Китай передал ВМС Пакистана ракетный фрегат проекта 054А/P

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 ноября. /ТАСС/. Китай передал Военно-морским силам Пакистана новейший многоцелевой ракетный фрегат с элементами технологии "стелс" проекта 054А/P. Как сообщает во вторник агентство PTI, церемония передачи Пакистану корабля состоялась накануне в Шанхае.

Фрегат, получивший название Tughril, спроектирован и построен китайской корпорацией China State Shipbuilding Corporation Limited. Он первый из четырех кораблей этого типа, строящихся в Китае для пакистанского военного флота на основе соглашения, подписанного в 2017 году. По мнению экспертов, это самый крупный и современный военный корабль из когда-либо поставлявшихся Китаем за рубеж.

"Поступление на вооружение ВМС Пакистана фрегата Tughril обеспечит баланс сил в Аравийском море и Индийском океане, - заявил на церемонии передачи корабля пакистанский посол в Китае Моин-уль-Хак. - Фрегаты этого класса укрепят возможности ВМС Пакистана по реагированию на морские вызовы для обеспечения защиты с моря, поддержания мира, стабильности и баланса сил в бассейне Индийского океана".

Ракетный фрегат 054А/Р - экспортная версия кораблей проектов 054 и 054А (по классификации НАТО - Jiangkai), строящихся для ВМС Народно-освободительной армии Китая с 2002 года для замены устаревших фрегатов проекта 053H "Цзяньху", построенных в 1970-х гг. В настоящее время на вооружении китайских ВМС находятся свыше 20 кораблей типа 054 и 054А.

Они оснащены 32-ячеечной установкой вертикального пуска зенитных управляемых ракет средней дальности и противолодочных управляемых ракет Yu-8. На их вооружении также состоят протикорабельные ракеты YJ-83, семиствольные зенитные артиллерийские комплексы, средства борьбы с подводными лодками и другое новейшее оборонительное и наступательное вооружение.