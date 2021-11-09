Около 4,9 тыс. мигрантов прибыли с начала года в Бранденбург через Белоруссию и Польшу

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. По крайней мере 4 890 нелегальных мигрантов прибыли с начала текущего года в федеральную землю Бранденбург на западе Германии через территорию Белоруссии и Польши. Об этом во вторник сообщило агентство DPA со ссылкой на Управление федеральной полиции Берлина.

По его информации, только в ноябре в германский регион прибыло 595 нелегалов. В основном речь идет о выходцах из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. С начала лета федеральная полиция Германии зарегистрировала более 8,8 тыс. случаев незаконного пересечения границы мигрантами, попавшими в Евросоюз через Белоруссию. Из них только в октябре правоохранители обнаружили 5 285 человек.

В конце мая президент республики Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных переселенцев в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Ситуация на польско-белорусской границе значительно обострилась в понедельник. 8 ноября несколько тысяч мигрантов подошли к польской границе. Некоторые из них попытались демонтировать заграждение из колючей проволоки, сотрудники польских силовых структур применили слезоточивый газ. С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, не допуская туда посторонних.