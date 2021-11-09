На Украине предъявили обвинения еще девяти бывшим чиновникам по делу "о майдане"

КИЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) предъявило обвинения еще девяти бывшим высокопоставленным чиновникам как участникам организованной преступной группы в связи с трагическими событиями в центре Киева в 2014 году. Об этом во вторник ведомство сообщило на своем официальном сайте.

"Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении [предъявили обвинения] девяти бывшим чиновникам - участникам организованной преступной группы под руководством бывшего президента Украины Виктора Януковича", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обвинения предъявлены экс-министру обороны Украины (по данным украинских СМИ, речь идет о Дмитрии Саламатине), экс-главе Службы безопасности Украины (по данным СМИ, речь идет об Александре Якименко), бывшему первому заместителю главы СБУ - руководителю Антитеррористического центра, экс-главе МВД (по данным СМИ, речь идет о Виталии Захарченко), бывшему замглавы МВД Украины, бывшему командующему внутренними войсками МВД Украины (по данным СМИ, речь идет о Станиславе Шуляке), бывшему временно исполняющему обязанности начальника главного управления МВД Украины в Киеве (по данным СМИ, речь идет о Валерии Мазане), экс-начальнику милиции общественной безопасности в Киеве (по данным СМИ, речь идет о Петре Федчуке), командиру спецподразделения "Беркут" (по данным СМИ, речь идет о Владимире Александрове).

"Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года", - пояснили в ведомстве, уточнив, что в числе преступлений теракты, причинение телесных повреждений участникам протестов, превышение служебных полномочий, препятствование митингам и прочее. ГБР утверждает, что "из-за действий этой организованной преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести".

В бюро добавили, что в отношении всех подозреваемых разрешено заочное расследование, а также "избрана мера пресечения в виде содержания под стражей". Сейчас следователи готовятся предоставить адвокатам подозреваемых собранные доказательства и направить обвинительный акт в суд для рассмотрения дела по заочной процедуре.

Офис генерального прокурора Украины 5 ноября сообщил о предъявлении нового обвинения экс-президенту страны Виктору Януковичу как руководителю организованной преступной группы. По версии следствия, в состав преступной группы входили бывшие чиновники МВД, Службы безопасности и вооруженных сил. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных преступлений во время массовых акций протеста в центре Киева в 2014 году. В то же время в беседе с корр. ТАСС адвокат Януковича Виталий Сердюк опроверг факт предъявления новых обвинений своему клиенту, назвав информацию об этом "очередным фейком со стороны правоохранительных органов". По его словам, "правоохранительные органы с февраля 2014 года дезинформируют общество о якобы причастности Виктора Януковича к гибели людей во время трагических событий в 2014 году на "майдане" и об их расследовании".

События на "майдане"

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости в столице обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. В результате за эти дни погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых скончались в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Позднее Янукович и правительство Николая Азарова практически в полном составе покинули Украину. В стране произошел государственный переворот. После него Генпрокуратура Украины возбудила в отношении Януковича уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан. В преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили и сотрудников "Беркута". Им инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. Обвиняемые не признали вину ни по одному из пунктов. При этом преступления против силовиков не расследуются, "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым.

После отъезда в 2014 году Януковича из страны правоохранительные органы возбудили в отношении него несколько уголовных дел. 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в госизмене и приговорил к 13 годам заключения. Приговор сейчас оспаривается защитой бывшего президента.