Жозе Мария Невиш вступил на пост президента Кабо-Верде

ПРЕТОРИЯ, 9 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония приведения к присяге в качестве главы государства Жозе Мария Невиша, который победил на состоявшихся в минувшем месяце президентских выборах в Кабо-Верде, состоялась во вторник в столице страны Прае. Об этом сообщила столичная газета Nacao.

"Я клянусь защищать и соблюдать конституцию страны, ее законы, - заявил Невиш, вступая в должность президента. - Я гарантирую территориальную целостность и независимость Кабо-Верде". Он подчеркнул, что будет исключительно активным главой государства, а также сделает все для достижения в обществе консенсуса по общенациональным вопросам.

Инаугурация прошла в здании парламента. Невиш принял присягу перед депутатами Национальной ассамблеи, собравшихся на специальную сессию. В зале присутствовали зарубежные гости, включая президентов Анголы, Португалии, Ганы, Сенегала и Гвинеи-Бисау.

В состоявшихся 17 октября в Кабо-Верде президентских выборах Невиш участвовал как кандидат от оппозиции. Он победил уже в первом туре, набрав 51,75% голосов избирателей. Действующий на тот момент президент Кабо-Верде Жоржи Карлуш Фонсека не выставлял свою кандидатуру, так как дважды избирался главой государства, а действующая конституция не допускает избрания на третий срок.

Кабо-Верде является парламентской республикой. Премьер-министр, который назначается главой государства после консультаций с парламентом, имеет широкие исполнительные полномочия. В свою очередь президент выступает в качестве верховного арбитра при спорах между различными ветвями власти и является верховным главнокомандующим. Срок действия президентского мандата составляет пять лет.