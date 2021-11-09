Посол РФ в Ираке встретился с лидером парламентского альянса "Такаддум"

КАИР, 9 ноября. /ТАСС/. Лидер иракского суннитского альянса "Такаддум" и бывший спикер парламента Мухаммед аль-Халбуси принял в Багдаде посла РФ Эльбруса Кутрашева. Соответствующее заявление распространила во вторник пресс-служба политика.

"[Аль-Халбуси] принял сегодня в Багдаде на двух отдельных встречах российского посла Эльбруса Кутрашева и итальянского посла Бруно Антонио по случаю завершения работы [последнего]", - цитирует заявление местный телеканал Al Sumaria.

В нем также отмечается, что в ходе встреч стороны обсудили "развитие ситуации в области политики и безопасности в Ираке, результаты парламентских выборов, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес".

Досрочные парламентские выборы в Ираке состоялись 10 октября, однако избирком объявил только предварительные результаты, так как до сих пор продолжается обработка жалоб на нарушения, пересчитываются голоса. По последним данным, альянс "Такаддум" занял второе место, обеспечив себе 37 мест из 329 мандатов. Его опередил шиитский блок влиятельного имама Муктады ас-Садра с 72 местами. Тройку лидеров замыкают 35 депутатов, баллотировавшихся как независимые кандидаты.