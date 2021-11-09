Президент Молдавии подписала указ об отставке вице-премьера по Приднестровью

КИШИНЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ об отставке вице-премьера по реинтеграции Владислава Кульминского, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

"Заявление об отставке от 6 ноября 2021 года Владислава Кульминского с должности вице-премьер-министра по реинтеграции принято", - говорится в указе.

Кульминский подал в отставку на прошлой неделе, объяснив свое решение семейными обстоятельствами, которые не позволяют ему полностью посвящать себя работе.

Осенью 2021 года он в составе молдавской правительственной делегации участвовал в переговорах по газовой проблеме. В ноября Кульминский должен был представлять Молдавию на переговорах по приднестровской проблематике в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США). До назначения в правительство работал в структурах по урегулированию конфликтов ООН, также являлся одним из учредителей Института стратегических инициатив.

После ухода Кульминского вице-председатель парламента Михаил Попшой сообщил о готовящихся перестановках в правительстве. При этом детали этих планов он не уточнил.